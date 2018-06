Karlsruhe (AFP) Das Verfahren um den Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh vor neu Jahren in einer Polizeizelle in Dessau bleibt noch offen. Nach seiner Verhandlung am Donnerstag setzte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einen Verkündungstermin für Donnerstag kommender Woche fest.

