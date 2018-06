Frankfurt/Main (AFP) Rund 15.000 Passagiere der Lufthansa-Tochter Germanwings bleiben am Freitag am Boden oder müssen mit der Bahn fahren. Die Pilotengewerkschaft Cockpit kündigte im Tarifkonflikt mit der Unternehmensmutter Lufthansa einen Streik von 06.00 Uhr morgens bis 12.00 Uhr mittags bei Germanwings an. Die Airline muss 70 Prozent aller Flüge streichen, vor allem im Inland.

