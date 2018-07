München (AFP) Wenige Tage vor den letzten Entscheidungen über die Waffenlieferungen in den Irak hat CSU-Chef Horst Seehofer die Zustimmung seiner Partei zugesichert. Die CSU halte die Lieferung bestimmter Waffenarten in diesem Fall für "absolut notwendig", sagte Seehofer der "Rundschau" des Bayerischen Fernsehens, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Zugleich sprach Seehofer von einem "absoluten Ausnahmefall".

