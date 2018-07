Berlin (AFP) Beim Versandhändler Amazon ist der Aufsichtsrat am Standort Bad Hersfeld künftig zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmerseite besetzt. Die Wahl der Arbeitnehmer-Vertreter für das insgesamt zwölf Mitglieder umfassende Gremium habe dabei ergeben, dass diesem nun auch zwei Vertreter der Gewerkschaft Verdi angehörten, teilte Verdi am Donnerstag in Berlin mit. Die paritätische Sitzverteilung zwischen Unternehmens- und Beschäftigtenvertretern im Aufsichtsrat war demnach nach einer Entscheidung des Landgerichts in Frankfurt am Main nötig geworden.

