München (SID) - Bayern München hat einen weiteren Weltstar verpflichtet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestätigte am Donnerstag, dass er sich mit dem spanischen Welt- und Europameister Xabi Alonso von Champions-League-Sieger Real Madrid einig sei. Der 32-Jährige wurde noch am gleichen Tag zum Medizincheck in München erwartet. Am Mittwoch hatte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Bayern-Finanzvorstand Hans-Christian Dreesen erklärte, Alonso werde fest verpflichtet. Mit Real seien noch die Modalitäten des Transfers sowie die Ablösesumme zu klären. Sportvorstand Matthias Sammer ergänzte, die Verpflichtung sei eine Reaktion auf die Verletztenproblematik beim FC Bayern. Der Verein habe einen Spieler gesucht, der noch mindestens zwei Jahre auf Topniveau spielen könne.