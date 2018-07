Monaco (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund haben in der Gruppenphase der Champions League machbare Aufgaben erwischt. Der Rekordmeister trifft in der Gruppe E auf Manchester City, ZSKA Moskau und den AS Rom. Vizemeister BVB muss sich auf dem Weg ins Achtelfinale in der Gruppe D gegen den FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und RSC Anderlecht durchsetzen.

Schalke 04 bekommt es in der Gruppe G mit dem FC Chelsea, Sporting Lissabon und NK Maribor zu tun. Bayer Leverkusen erhielt in Gruppe C Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg und AS Monaco als Gegner zugelost. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstagabend im Grimaldi Forum in Monaco.

Die Gruppenphase wird zwischen dem 16./17 September und dem 9./10. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 6. Juni 2015 in Berlin statt.