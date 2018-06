Monaco (SID) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (63) hat den Verzicht von UEFA-Chef Michel Platini (59) auf eine Kandidatur bei der FIFA-Präsidentenwahl 2015 ausdrücklich begrüßt. "Denn die Alternative dazu wäre ein aufreibender, monatelanger Wahlkampf gewesen, der für große Unruhe in der Fußballwelt gesorgt hätte", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und bezeichnete Platinis Entscheidung als "konsequent und nachvollziehbar".

Platini werde die Europäische Fußball-Union (UEFA) "für weitere vier Jahre als unumstrittener Präsident führen und wir werden gemeinsam mit ihm die europäischen Interessen in der FIFA noch stärker vertreten", sagte Niersbach.

Platini hatte seinen Verzicht am Donnerstag in Monaco erklärt. Damit ist die Wiederwahl von Amtsinhaber Joseph S. Blatter an die FIFA-Spitze im kommenden Jahr Stand jetzt nur noch Formsache.