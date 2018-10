Turin (SID) - Der italienische Fußball-Star Andrea Pirlo (35) fällt mit einer Hüftverletzung für mindestens einen Monat aus. Dies gab Juventus Turin bekannt, nachdem sich der Regisseur am Donnerstag einer Untersuchung unterzogen hatte.

Damit verpasst der Spielmacher den Saisonstart mit seinem Klub und auch die Länderspiele der italienischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am 4. September und am 9. September in der EM-Qualifikation gegen Norwegen.