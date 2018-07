Ankara (dpa) - Nach mehr als elf Jahren als Ministerpräsident wird Recep Tayyip Erdogan heute als Staatsoberhaupt der Türkei vereidigt. Erdogan leistet seinen Amtseid am Nachmittag im Parlament in Ankara, das zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Er wird der erste direkt vom Volk gewählte Präsident des Landes. Erdogan hat deutlich gemacht, dass er auch als Präsident die Geschicke einer von ihm proklamierten "neuen Türkei" lenken will. Sein Nachfolger an der Spitze der Regierungspartei AKP wurde der bisherige Außenminister Ahmet Davutoglu.

