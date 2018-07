Berlin (dpa) - Deutschland will die teils miteinander zerstrittenen Staaten auf dem westlichen Balkan näher an die Europäische Union heranführen. Auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel kamen die politischen Spitzen der sieben Nachfolgestaaten Jugoslawiens sowie Albaniens zu einer Konferenz nach Berlin. Zum Auftakt gab es von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Lob für bisherige Fortschritte. Der Vizekanzler mahnte aber auch weitere Reformen an. Derzeit sind bereits Kroatien und Slowenien Mitglieder der EU. Die anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albanien sind bei ihren Bemühungen um eine Aufnahme in den 28er-Club unterschiedlich weit.

