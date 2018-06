Berlin (dpa) - Die Europäische Union wird bei ihrem Sondergipfel in Brüssel am Samstag über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland beraten. Dies kündigte Kanzlerin Angela Merkel nach der neuen Zuspitzung im Osten der Ukraine an. Man wolle diplomatische Lösungen, sagte Merkel. Aber man müsse feststellen, dass sich die Dinge in den letzten Tagen wieder verschlechtert hätten. Die Kanzlerin verwies auf Berichte, wonach es eine verstärkte Präsenz auch russischer Soldaten gebe und auch neue Unruhen und neue Vormärsche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.