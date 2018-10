Tokio (AFP) Hello Kitty sieht aus wie eine Katze - ist aber keine. Mit dieser Klarstellung überraschte der japanische Hersteller der Figur, die Firma Sanrio, eine Anthropologin aus den USA. Christine Yano von der Universität Hawaii schrieb die Firma an, um ihre Texte zu einer Ausstellung anlässlich des 40. Geburtstags der Figur auf mögliche Fehler überprüfen zu lassen, wie sie der "Los Angeles Times" (Mittwochsausgabe) sagte. In der Antwort habe Sanrio dann "sehr entschieden" betont, dass die weiße Figur mit den Katzenohren und Schnurrbarthärchen keineswegs eine Katze sei.

