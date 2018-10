Kyoto (AFP) Mit knapp 104 Jahren will ein japanischer Sprinter es noch einmal wissen: Hidekichi Miyazaki, Weltrekordhalter im Hundert-Meter-Lauf für Hundertjährige, träumt davon, gegen den schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, anzutreten. "Ich würde so gern gegen Bolt antreten", sagte Miyazaki der Nachrichtenagentur AFP nach einem Wettkampf in Kyoto. Seinen Traum verfolge er, in dem er versuche, in Topform, diszipliniert und gesund zu bleiben. "Das ist wichtig für jeden, auch für Usain Bolt", sagte Miyazaki, der den Spitznamen "Golden Bolt" trägt.

