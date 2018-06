Montréal (AFP) Wegen zweier betrunkener Frauen an Bord ist ein kanadischer Ferienflieger auf dem Weg nach Kuba in Begleitung von Kampfjets zum Umkehren gezwungen worden. Die beiden Frauen hätten auf der Bordtoilette viel Alkohol aus dem Duty-Free-Shop getrunken, eine Zigarette angezündet und so Feueralarm ausgelöst, teilte eine Vertreterin der Fluggesellschaft Sunwing, Janine Chapman, am Mittwoch (Ortszeit) mit. Anschließend seien sie aufeinander losgegangen und hätten Drohungen gegen das Flugzeug ausgesprochen. Diese seien allerdings "aufgrund des Zustands" der beiden nicht ernstgenommen worden.

