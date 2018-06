Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russlands Militär einen Einmarsch in sein Land vorgeworfen. Das ukrainische Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Kontrolle über eine Grenzregion im Südosten so gut wie verloren zu haben und Einheiten aus dem Nachbarland dafür verantwortlich gemacht. Die Lage im Raum Donezk habe sich "extrem verschärft", so Poroschenko. Gestern hatte ein Militärsprecher von über 100 russischen Fahrzeugen gesprochen, die in der Ostukraine unterwegs seien. Mit Nachdruck forderte Poroschenko Sondersitzungen des UN-Sicherheitsrats und des EU-Rates.

