New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat die Entführung von 43 Blauhelmsoldaten an den Golanhöhen im Süden Syriens scharf verurteilt. Das Gremium forderte die sofortige und bedingungslose Freilassung der Soldaten, die zur Beobachtermission Undof gehören. Die 43 Blauhelmsoldaten waren nach heftigen Kämpfen zwischen der syrischen Armee und bewaffneten Extremisten in die Gewalt bewaffneter Gruppen geraten. Weitere 81 Soldaten wurden an ihren Standorten eingekesselt.

