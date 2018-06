London (dpa) - Im Missbrauchsskandal in der englischen Stadt Rotherham melden sich immer mehr der rund 1400 Opfer zu Wort. Sie berichten, wie sie von älteren Männern sexuell ausgebeutet wurden und erzählen von der Tatenlosigkeit der Polizei. Einer Frau haben die Ermittler nach ihren Angaben damals nur gefragt: "Und was erwartest du jetzt von uns?" Sie war damals 16, wie die BBC berichtete. Zwischen 1997 und 2013 waren in der nordenglischen Stadt etwa 1400 Kinder missbraucht und sexuell ausgebeutet worden. Eine unabhängige Untersuchung hat das Ausmaß des Skandals ans Licht gebracht.

