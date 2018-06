New York (dpa) - Das Hollywood-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt hat geheiratet. Das Paar habe sich am Wochenende in Frankreich das Jawort gegeben, bestätigte der Anwalt von Jolie der dpa. Medienberichten zufolge fand die Hochzeit in Chateau Miraval statt. Das Bürgermeisteramt wollte dazu zunächst keine Auskunft geben. Für Jolie ist es die dritte Ehe, für Pitt die zweite. Seit Jahren wurde über eine Hochzeit spekuliert. Das Paar hat sechs Kinder: Drei eigene und drei adoptierte.

