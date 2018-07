Kuala Lumpur (dpa) - Nach zwei Flugzeugkatastrophen in weniger als fünf Monaten ist die malaysische Fluggesellschaft Malaysia Airlines finanziell eingebrochen.

Das Unternehmen machte im zweiten Quartal einen Verlust von 307 Millionen Ringgit (73,9 Mio Euro), wie es am Donnerstag in Kuala Lumpur mitteilte. Für das erste Halbjahr belief sich der Verlust damit insgesamt auf 180 Millionen Euro.

Es dürfte noch schlimmer kommen, warnte Airline-Chef Ahmad Jauhari Yahya: "Die vollen finanziellen Folgen der beiden Katastrophen mit MH370 und MH17 erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte." Am 8. März verschwand MH370 mit 239 Menschen an Bord. Das Wrack wurde bis heute nicht gefunden. Am 17. Juli wurde MH17 mit 298 Menschen an Bord über der Ukraine abgeschossen.

