Genf (AFP) Die Zahl der an dem Ebola-Virus gestorbenen Menschen ist erneut deutlich gestiegen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Genf bekanntgab, starben seit Jahresbeginn 1552 Menschen in vier westafrikanischen Ländern an der Krankheit. Die Zahl der Infizierten seit Jahresbeginn betrage 3069. Nach den vorherigen WHO-Zahlen gab es 1427 Tote und 2615 Infizierte. Die neuen Zahlen geben den Stand bis zum 26. August wieder.

