Ottawa (dpa) - Nach einem Kanu-Unfall, bei dem ihr Mann ums Leben kam, hat eine 62 Jahre alte Frau acht Tage ohne Vorräte in der kanadischen Wildnis überlebt. Die Frau sei schließlich gesund von Rettungsfliegern in der Nähe eines Wasserfalls entdeckt und gerettet worden, berichteten kanadische Medien. Sie hatte ein Feuer gemacht und mit Tüchern gewunken. Nur aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen mit Reisen in der Wildnis habe die Frau überleben können, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sohn des Paares hatte seine Eltern als vermisst gemeldet.

