Moskau (AFP) Nach Jahren stabiler Wachstumsraten ist die russische Airline Aeroflot im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Das staatlich kontrollierte Unternehmen schrieb von Januar bis Juni einen Verlust von 1,9 Millionen Rubel (40 Millionen Euro), wie Aeroflot am Donnerstag in Moskau mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 940.000 Euro unter dem Strich gestanden. Grund seien das "nachlassende Wachstum" der russischen Wirtschaft und "außergewöhnliche Faktoren", erklärte das Unternehmen - gemeint ist wohl der Streit um die Ostukraine und die Sanktionen des Westens gegen Russland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.