Berlin (AFP) Mit einer Abwrackprämie will die russische Regierung den lahmen Autohandel wieder in Gang bringen. Autobesitzer, die ihr mindestens sechs Jahre altes Fahrzeug durch ein neues ersetzen, sollen als Anreiz 40.000 Rubel (825 Euro) erhalten, wie die Regierung in Moskau am Donnerstag ankündigte. Unternehmen sollen für den Kauf neuer Lastwagen einen Bonus von 350.000 Rubel erhalten. Den Angaben zufolge soll das Programm am Montag starten und mindestens bis zum Jahresende laufen.

