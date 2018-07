New York (dpa) - In fast jeder Folge der US-Serie "Friends" trafen sich die sechs Hauptdarsteller in ihrem Lieblingscafé "Central Perk". Wenn Fans dieses Café aber bislang in New York suchten, wurden sie enttäuscht. Es existierte nur als Kulisse am Set in Los Angeles - bis jetzt.

Zum 20. Geburtstag der Serie, deren erste Folge in den USA im September 1994 ausgestrahlt wurde und die bis 2004 lief, wird das Kaffeehaus im New Yorker Stadtteil SoHo nachgebaut. Ab Mitte September können Fans dort einen Monat lang Kaffee schlürfen und Souvenirs kaufen, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.