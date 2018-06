New York (SID) - Tennisspielerin Sabine Lisicki hat als dritte Deutsche den Sprung unter die besten 32 Spielerinnen der US Open in New York geschafft. Die Weltranglisten-28. aus Berlin setzte sich gegen Wildcard-Inhaberin Madison Brengle (USA) 6:4, 6:1 durch und trifft nun auf French-Open-Champion Maria Scharapowa (Russland/Nr. 5).

Lisicki folgte nach nur 64 Minuten Spielzeit ihren Fed-Cup-Kolleginnen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 6) und Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 18) in die dritte Runde. Dort spielt die 24-Jährige um ihr zweites Achtelfinale in Flushing Meadows nach 2011.