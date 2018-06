New York (SID) - Tennisspielerin Mona Barthel hat die dritte Runde bei den US Open und damit ein Duell mit Titelfavoritin Serena Williams verpasst. Barthel (Neumünster) unterlag der Amerikanerin Varvara Lepchenko nach 62 Minuten 4:6, 0:6. Die Weltranglistenerste Williams (USA) gab sich in ihrem zweiten Auftritt in Flushing Meadows keine Blöße und gewann gegen Landsfrau Vania King 6:1, 6:0.