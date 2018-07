New York (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist bei den US Open in New York am amerikanischen Aufschlagriesen John Isner gescheitert. Der 24 Jahre alte Warsteiner unterlag dem 2,08-m-Hünen 6:7 (5:7), 4:6, 2:6. Isner, in Flushing Meadows an Position 13 gesetzt, schlug insgesamt 30 Asse und trifft nun auf Philipp Kohlschreiber.

Der Augsburger hatte zuvor von der Aufgabe seines Gegners Michael Llodra profitiert. Kohlschreiber hatte den ersten Satz 6:2 gewonnen, ehe der Franzose das Spiel wegen Ellenbogen-Schmerzen beendete.