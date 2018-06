Prag (AFP) Tschechien und Albanien schicken nun ebenfalls Waffen und Rüstungsgüter in den Irak, um den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Das tschechische Verteidigungsministerium gab am Donnerstag den Verkauf von 15 Trainings- und Kampfflugzeugen vom Typ L-159 des einheimischen Herstellers Aero Vodochody an den Irak bekannt.

