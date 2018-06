Frankfurt/Main (AFP) Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Cockpit über eine Regelung zur Übergangsversorgung sind ohne Ergebnis geblieben. Das teilte die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Der sechsstündige Streik der Piloten bei der Tochtergesellschaft Germanwings am Freitag wird somit wie angekündigt stattfinden.

