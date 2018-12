Los Angeles (AFP) Angelina Jolie und Brad Pitt haben laut Medienberichten geheiratet. Wie das US-Magazin "People" am Donnerstag berichtete, fand die Hochzeit des Hollywood-Traumpaars am vergangenen Samstag in Frankreich statt. Demnach heirateten beide in einer kleinen Kapelle des Schlosses Miraval im südfranzösischen Verwaltungsgebiet Var. Freunde und Verwandte hätten an der privaten Feier teilgenommen.

