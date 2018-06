Washington (AFP) Die USA werden nach Angaben von Präsident Barack Obama nicht militärisch in der Ukraine eingreifen. "Wir werden keine militärischen Aktionen unternehmen, um das Ukraine-Problem zu lösen", sagte Obama am Donnerstag vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. Zur Begründung verwies der US-Präsident darauf, dass die Ukraine nicht Mitglied der Nato sei.

