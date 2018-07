Los Angeles (AFP) Hollywoods schillerndstes Liebespaar hat sich das Ja-Wort gegeben. Die Schauspieler Angelina Jolie und Brad Pitt heirateten bereits am vergangenen Samstag in ihrem südfranzösischen Familienschloss Miraval, wie die Eltern von sechs Kindern am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gaben. Früher am Tag war Pitt in Großbritannien überraschend mit einem Ehering am Finger aufgetaucht.

