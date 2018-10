Berlin (AFP) Die Wirtschaft in den USA erholt sich weiter. Von April bis Juni wuchs die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 4,2 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag unter Berufung auf neueste Berechnungen mitteilte. Frühere Schätzungen waren für das zweite Quartal von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,0 Prozent ausgegangen. Der Wert sei aber gestiegen, weil Unternehmen und die Regierung mehr investiert und Verbraucher mehr Geld ausgegeben hätten.

