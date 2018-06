Sydney (AFP) Wegen Kundenprotesten gegen das Wort "Schlampe" in einem 32 Jahre alten Kinderbuch hat Aldi Australien den Klassiker "Revolting Rhymes" von Roald Dahl aus den Regalen genommen. "Eine begrenzte Anzahl" von Kunden habe an dem Schimpfwort Anstoß genommen und die Supermarktkette zu einem Verkaufsstopp bewegt, teilte der Konzern mit. Daraufhin kam es am Freitag zu einem Sturm der Entrüstung unter Australiern, die das Buch trotzdem für kindgerecht und die selbsternannten Tugendwächter für prüde halten.

