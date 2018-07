Berlin (AFP) Das neue Bundesamt für kerntechnische Entsorgung nimmt am Montag seine Arbeit auf. Das teilte das Bundesumweltministerium, zu dessen Geschäftsbereich die Behörde gehören soll, am Freitag in Berlin mit. Eine Kernaufgabe wird es demnach zunächst sein, die Betreiber der kerntechnischen Anlagen für die Kosten der Suche nach einem Atommüll-Endlager zur Kasse zu bitten. Dabei geht es in erster Linie um Atomkraftwerke.

