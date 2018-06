Luxemburg (AFP) Die Inflationsrate in der Eurozone ist weiter gesunken: Im August betrug die Preissteigerung nur noch 0,3 Prozent, wie das EU-Statistikamt am Freitag in Luxemburg aufgrund erster Berechnungen mitteilte. Im Juli hatte der Wert noch bei 0,4 Prozent gelegen und bei 1,3 Prozent vor einem Jahr. Damit setzte sich ein Trend fort, der unter anderem von der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Sorge beobachtet wird.

