Brüssel (AFP) Die Nato hat Russland erneut eindringlich aufgerufen, den Konflikt in der Ukraine nicht weiter anzuheizen. "Wir drängen Russland, seine illegalen militärischen Aktionen einzustellen, seine Unterstützung für bewaffnete Separatisten zu beenden und unverzügliche und nachprüfbare Schritte hin zu einer Deeskalation dieser schweren Krise zu unternehmen", sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Freitag in Brüssel nach einer Dringlichkeitssitzung des Nato-Rats und einem Treffen des Gremiums mit dem ukrainischen Botschafter bei der Allianz. Die Ukraine hatte das Treffen beantragt.

