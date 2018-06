Berlin (AFP) Angesichts des Eindringens russischer Soldaten in die Ukraine verschärfen auch deutsche Politiker den Ton gegenüber Moskau. "Russland ist in die Ukraine einmarschiert", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Es gebe keinen Zweifel mehr daran, dass russische Soldaten "in erheblichem Umfang" auf ukrainisches Gebiet vorgestoßen seien.

