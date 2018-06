Istanbul (AFP) Geheimdienstvertreter aus Deutschland und der Türkei haben nach Angaben der Regierung in Ankara ihre Gespräche über die Bespitzelung der Türkei durch den Bundesnachrichtendienst (BND) begonnen. Das Abhören der Türkei durch den BND sei nicht hinnehmbar, sagte der türkische Innenminister Efkan Ala am Freitag nach einem Treffen mit Bundesinnenminister Thomas de Mazière in Ankara, wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Geheimdienste beider Länder hätten Beratungen über das Problem aufgenommen. "Es wird eine Lösung angestrebt", sagte der türkische Minister.

