Offenbach (AFP) Der Sommer ist in Deutschland nach trockenem Beginn vor allem von Regen und schweren Gewittern geprägt worden. Ab Juli hätten Tiefdruckgebiete "häufig ungewöhnlich heftige Starkniederschläge" gebracht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach in einer ersten Bilanz des diesjährigen Sommerwetters mit. Die Temperaturen lagen demnach aber insgesamt noch leicht über dem Durchschnitt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.