Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat den russischen Staatschef Wladimir Putin gewarnt, Russland werde für eine weitere Destabilisierung der Ukraine einen "hohen Preis" bezahlen müssen. Barroso und Putin hätten sich in einem Telefongespräch "sehr offen" über die Entwicklungen in der Ostukraine ausgetauscht, teilte die EU-Kommission am Freitagabend mit. Barroso habe das Vordringen russischer Soldaten auf ukrainisches Gebiet "und deren Operationen" scharf verurteilt.

