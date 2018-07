Mailand (dpa) - Die Außenminister der 28 EU-Staaten beraten in Mailand über die sich verschärfende Krise in der Ukraine. Von dem informellen Treffen werden keine Entscheidungen erwartet, sagten Diplomaten.

Die Minister werden auch über die Lage im Irak und den Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS sprechen. Vor zwei Wochen hatten die Außenminister Waffenlieferungen einzelner Staaten an irakische Kurden erlaubt, um deren Kampf gegen die IS zu unterstützen. Gastgeberinnen sind die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und die italienische Außenministerin Federica Mogherini, die als eine Nachfolgekandidatin für Ashton gilt.