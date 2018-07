Mailand (AFP) Angesichts der jüngsten Konfrontation im Osten der Ukraine haben die EU-Außenminister am Freitag bei einem Treffen in Mailand neue Beschlüsse vorbereitet, um Russland in die Schranken zu weisen. "Es besteht Konsens, dass eine entschlossenere Antwort erforderlich ist", sagte eine EU-Diplomat nach dem Ausgang der Beratungen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok (CDU), sagte, die EU erwäge, den gesamten Finanzsektor ins Visier zu nehmen, um die Refinanzierung des russischen Wirtschaftslebens zu erschweren.

