London (SID) - Der frühere Klubbesitzer Mohammed Al Fayed vom englischen Fußball-Zweitligisten FC Fulham hat die Kritik des deutschen Teammanagers Felix Magath zurückgewiesen und selbst deutliche Worte gefunden. "Er ist ein komischer Mann. Dass er nach vier Niederlagen noch Zeit hat, mich zu kritisieren, ist seltsam", schrieb der Multi-Millionär in der Tageszeitung London Evening Standard.

Al Fayed hatte den Londoner Verein im Juli 2013 verkauft, Magath war danach aus der Premier League abgestiegen und hatte auch in der First Division einen Fehlstart hingelegt. Grund dafür ist laut des früheren Bayern-Trainers der Ex-Besitzer, der "zu wenig investiert" habe.

Seinen Gastbeitrag schließt Al Fayed mit einem kuriosen Vergleich. In Erinnerung an die Comicfigur Felix the Cat, die in seiner Erinnerung "immer weitergegangen ist", fordert er auch Namensvetter Felix Magath zum Weiterziehen auf: "Er sollte es ihm nachmachen."