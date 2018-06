Frankfurt/Main (dpa) - Der Gaza-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern hat auch Folgen für die Saisonplanungen der deutschen Nationalmannschaft. Das für den 25. März 2015 geplante Testspiel des Weltmeisters in Israel findet auf Bitte des israelischen Verbandes nicht statt, wie der DFB mitteilte. Statt gegen Deutschland spielt Israel an dem Termin nun in der EM-Qualifikation gegen Belgien. Die UEFA hatte der Austragung dieser eigentlich für den 8. September geplanten Begegnung wegen der derzeit unsicheren Sicherheitslage in Israel nicht zugestimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.