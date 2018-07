Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat 18 Weltmeister für den ersten Doppelpack der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der neuen Saison nominiert. Für die Neuauflage des WM-Finales am 3. September in Düsseldorf gegen Argentinien (20.45 Uhr/ZDF) und den Start in die EM-Qualifikation vier Tage später in Dortmund gegen Schottland (20.45/RTL) kehren zudem Marco Reus, der sich kurz vor der WM im Länderspiel gegen Kamerun verletzt hatte, Mario Gomez und Antonio Rüdiger in der Kreis der DFB-Auswahl zurück. Das deutsche Aufgebot umfasst drei Torhüter und 18 Feldspieler.

Aus dem 23-köpfigen WM-Aufgebot fehlen Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker, die nach dem Triumph in Brasilien ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatten. Dieses Trio wird vor dem Spiel gegen Argentinien offiziell aus der DFB-Auswahl verabschiedet.

Zudem fehlen im aktuellen Kader Bastian Schweinsteiger und Shkodran Mustafi. WM-Held Schweinsteiger muss wegen einer Knieverletzung passen, Mustafi fehlt wegen Trainingsrückstands. Beide Profis werden aber ebenfalls nach Düsseldorf reisen. - Das deutsche Aufgebot für die Länderspiele gegen Argentinien und Schottland:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover 96)

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Erik Durm (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Julian Draxler (Schalke 04), Mario Gomez (AC Florenz), Mario Götze (Bayern München), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Sami Khedira (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal London), Lukas Podolski (Arsenal London), Marco Reus (Borussia Dortmund), André Schürrle (FC Chelsea)