Frankfurt/Main (SID) - In Unterzahl hat RB Leipzig zwei Punkte verloren, aber die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorerst erfolgreich verteidigt. Am 4. Spieltag kamen die Sachsen beim FSV Frankfurt über ein 0:0 nicht hinaus, blieben jedoch weiterhin ohne Niederlage und Gegentor, obwohl Clemens Fandrich bereits in der 41. Minute wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte sah.

Die Begegnung vor 6043 Zuschauern konnte in der Anfangsphase niemand von den Sitzen reißen. Abgesehen von einem Kopfball des Frankfurters Hanno Balitsch in der 4. Minute vermochte sich keine der beiden Mannschaften eine Torchance zu erspielen. Hitzig wurde es auf dem Spielfeld nach 40 Minuten, nachdem Balitsch Leipzigs Diego Demme brutal von den Füßen holte. Nach einer Rudelbildung musste der Fandrich mit Gelb-Rot vom Feld.

Nach dem Wechsel versuchte Frankfurt, mehr Tempo in sein Spiel zu bringen, im Gegensatz zu den Gästen. Die legte nach dem Platzverweis mehr denn je ihren Schwerpunkt auf Ballkontrolle. Allerdings machten es ihnen die Hessen mit ihrem ideenlosen Spiel leicht.

Erst in der Schlussphase tauchten beide Mannschaften verstärkt an den Strafräumen der Gegners auf. Die größte Chance der zweiten Halbzeit vergab der eingewechselte Frankfurter Zafer Yelen (77.), der freistehend das Tor verfehlte.

Balitsch und Vicenzo Grife waren die besten Akteure aufseiten der Gastgeber. Bei Leipzig vermochten die Abwehrspieler Tim Sebastian und Marvin Compper besonders zu gefallen.