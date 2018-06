Mainz (SID) - Stürmer Sami Allagui steht offenbar kurz vor der Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der Tunesier vom Konkurrenten Hertha BSC Berlin war beim Hauptstadt-Klub aufs Abstellgleis geraten, obwohl er in der vergangenen Saison neun Treffer für den Klub erzielt hatte.

FSV-Manager Christian Heidel wollte die Verpflichtung von Allagui am Freitag noch nicht bestätigen, sprach aber von allgemeinen Transfer-Aktivitäten der Rheinhessen: "Wir sind kurz vor den Unterschriften. Es werden nicht nur ein oder zwei Spieler, es wird noch einiges passieren." Am Sonntag empfangen die Mainzer Hannover 96 (15.30 Uhr/Sky).

Der 28-jährige Allagui war 2012 nach zwei Jahren in Mainz (14 Tore in 47 Spielen) zur "alten Dame" nach Berlin gewechselt. Zuvor hatte er unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth gespielt. Allaguis Vertrag bei der Hertha, für die er in 55 Partien 15-mal traf, läuft noch bis 2016.

Heidel bestätigte indes am Freitag nicht, dass der umworbene spanische Angreifer Jairiro Samperio vom FC Sevilla durch den Medizin-Check der Mainzer gefallen sei. "Ich kann nur sagen, dem Jungen geht es sehr gut", meinte der FSV-Manager zu den Spekulationen.

Nach dem enttäuschenden Saisonstart mit dem Aus in der Europa-League-Qualifikation, dem K.o. im DFB-Pokal und dem 2:2 am ersten Bundesliga-Spieltag beim Aufsteiger SC Paderborn sieht der neue Trainer Kasper Hjulmand mittlerweile eine stetige Entwicklung. "Die Mannschaft macht jeden Tag Fortschritte", erklärte der Däne.