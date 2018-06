Offenbach (SID) - Die deutschen Fußballerinnen bestreiten am 25. Oktober in Offenbach ein Länderspiel gegen Frankreich. Die Partie findet allerdings nur im Fall einer vorherigen direkten WM-Qualifikation des Europameisters und der Equipe Tricolore statt. Ende Oktober sind die Playoff-Spiele um die Teilnahme an der WM 2015 in Kanada angesetzt.

"Wir müssen die Planungen für Begegnungen mit starken Gegnern vorantreiben, weil diese sich sonst mit anderen messen", sagte Bundestrainerin Silvia Neid und erklärte: "Zunächst liegt jedoch unser Fokus darauf, die Qualifikation für die WM in den Partien gegen Russland und Irland perfekt zu machen."

Der zweimalige Weltmeister und achtmalige Europameister führt die Qualifikationsgruppe 1 nach acht Begegnungen und bei noch zwei ausstehenden Spielen mit fünf Punkten Vorsprung vor Verfolger Russland an. Am 13. September tritt die deutsche Mannschaft beim Gruppen-Zweiten in Moskau an, vier Tage später empfängt das Neid-Team Irland in Heidenheim.

Am 29. Oktober steht für die DFB-Auswahl ein Test in Schweden an. Der Austragungsort für das Duell mit dem Gastgeber der EURO 2013 ist noch unbekannt.