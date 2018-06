Guatemala-Stadt (AFP) Nach Auseinandersetzungen mit Ureinwohnern in Guatemala hat eine Gemeinde orthodoxer Juden mit der Räumung eines Dorfes in dem Land in Mittelamerika begonnen. "Wir sind friedliche Leute, und um Zwischenfälle zu vermeiden, haben wir bereits damit begonnen, das Dorf zu verlassen", sagte der Vertreter der jüdischen Gemeinde, Misael Santos, am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Die 230 Mitglieder der orthodoxen Gemeinde stammten aus verschiedenen Ländern wie den USA, Israel, Großbritannien und Russland, einige auch aus Guatemala.

